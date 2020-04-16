США

В США введённая в кому из-за коронавируса женщина родила сына

09:27, 16 апреля 2020

В американском штате Нью-Йорк женщина впервые увидела новорождённого сына спустя 12 дней после экстренного кесарева сечения, проведённого на 34-й неделе беременности.

2 апреля 36-летняя Янира Сориано поступила в госпиталь с пневмонией, которая развилась из-за заражения коронавирусом. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в кому, так как её состояние ухудшалось. 3 апреля врачи провели операцию, и на свет появился малыш Уолтер.

Женщина была подключена к аппарату ИВЛ 11 дней. 15 апреля её выписали из госпиталя, и она смогла впервые увидеть своего ребёнка. Сориано под аплодисменты врачей выкатили из медучреждения. На улице её встретили муж и новорождённый. 

В штате Вашингтон в США 27-летняя женщина родила дочь, находясь в состоянии искусственной комы, писал NEWS.ru.

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