В США введённая в кому из-за коронавируса женщина родила сына

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В американском штате Нью-Йорк женщина впервые увидела новорождённого сына спустя 12 дней после экстренного кесарева сечения, проведённого на 34-й неделе беременности.

2 апреля 36-летняя Янира Сориано поступила в госпиталь с пневмонией, которая развилась из-за заражения коронавирусом. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в кому, так как её состояние ухудшалось. 3 апреля врачи провели операцию, и на свет появился малыш Уолтер.

Yanira Soriano finally got to meet her son, Walter, nearly two weeks after being put on a ventilator and undergoing an emergency C-section at Southside Hospital in Bay Shore, New York. https://t.co/sivAJYpkA7 pic.twitter.com/tpI6xM8Zjj — ABC News (@ABC) April 16, 2020

Женщина была подключена к аппарату ИВЛ 11 дней. 15 апреля её выписали из госпиталя, и она смогла впервые увидеть своего ребёнка. Сориано под аплодисменты врачей выкатили из медучреждения. На улице её встретили муж и новорождённый.

Because the mom was in a medically-induced coma when her baby was delivered on April 3, she didnât meet him until today when she left the hospital.



Healthcare workers at Northwell Southside Hospital lines the halls to cheer for her as she left.



This was her view: pic.twitter.com/iCuRLuPqwY — Sonia Moghe (@soniamoghe) April 15, 2020

В штате Вашингтон в США 27-летняя женщина родила дочь, находясь в состоянии искусственной комы, писал NEWS.ru.