В США введённая в кому из-за коронавируса женщина родила сына

2 апреля 36-летняя Янира Сориано поступила в госпиталь с пневмонией, которая развилась из-за заражения коронавирусом. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в кому, так как её состояние ухудшалось. 3 апреля врачи провели операцию, и на свет появился малыш Уолтер.

Yanira Soriano finally got to meet her son, Walter, nearly two weeks after being put on a ventilator and undergoing an emergency C-section at Southside Hospital in Bay Shore, New York. https://t.co/sivAJYpkA7 pic.twitter.com/tpI6xM8Zjj

Женщина была подключена к аппарату ИВЛ 11 дней. 15 апреля её выписали из госпиталя, и она смогла впервые увидеть своего ребёнка. Сориано под аплодисменты врачей выкатили из медучреждения. На улице её встретили муж и новорождённый.