В США введённая в кому из-за коронавируса женщина родила сына

В американском штате Нью-Йорк женщина впервые увидела новорождённого сына спустя 12 дней после экстренного кесарева сечения, проведённого на 34-й неделе беременности.
2 апреля 36-летняя Янира Сориано поступила в госпиталь с пневмонией, которая развилась из-за заражения коронавирусом. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в кому, так как её состояние ухудшалось. 3 апреля врачи провели операцию, и на свет появился малыш Уолтер.
Женщина была подключена к аппарату ИВЛ 11 дней. 15 апреля её выписали из госпиталя, и она смогла впервые увидеть своего ребёнка. Сориано под аплодисменты врачей выкатили из медучреждения. На улице её встретили муж и новорождённый.
Because the mom was in a medically-induced coma when her baby was delivered on April 3, she didnât meet him until today when she left the hospital.
Healthcare workers at Northwell Southside Hospital lines the halls to cheer for her as she left.