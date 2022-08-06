В США вспомнили старую концепцию борьбы с Россией WSJ: Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Коллективный Запад во главе с США намерен бороться с Китаем и Россией при помощи концепции «Римленда», которая была актуальна в XX веке, пишет Мишель Гурфинкель для газеты The Wall Street Journal. Обозреватель считает, что возрождение концепции началось во время недавнего турне американского лидера Джо Байдена по Ближнему Востоку, а также на саммите с группой I2U2 14 июля 2022. В нее, помимо США, вошли Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от Западной до Восточной Евразии, формируя оборонительный океанский «Римленд», который противостоит континентальным державам Евразии, Китаю и России, — полагает Гурфинкель.

«Римленд» (Rimland — «Дуговая земля») — концепция, созданная американским политологом Николасом Спикменом в 1940 году. Спикмен считал «Римлендом» дугу от европейского побережья через Ближний Восток в Южную и Восточную Азию. «Кто контролирует „Римленд“, тот правит Евразией», — отмечал политолог.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединенных Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. По словам дипломата, если этого не сделать сейчас, то мир вернётся к законам джунглей.