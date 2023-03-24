В США восемь знаменитостей обвинили в криптомошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьми американским знаменитостям было предъявлено обвинение в криптомошенничестве. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Теперь им предстоит выплатить штраф.

По информации комиссии по ценным бумагам и биржам США, все селебрити участвовали в продвижении криптовалют миллионера Джастина Сана и скрывали получение денег за рекламу. Среди обвиняемых актриса Линдси Лохан, порнозвезда Кендра Ласт, видеоблогер и боксер Джейк Пол, музыканты Akon, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун.

Никто из знаменитостей не ответил на обвинения, но все они, за исключением Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере $400 тысяч.

Ранее депутат Мособлдумы Сергей Маликов рассказал, что система майнинга криптовалют в России находится в шатком положении и не приносит достаточной прибыли, из-за чего в стране не так много майнинг-ферм. По его словам, если узаконить добычу криптовалюты, то это позволит решить многие проблемы. После его принятия рынок придет в норму и «серые» майнеры будут готовы соблюдать новые правовые нормы, уверен депутат.