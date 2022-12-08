В США увидели переломный момент в конфликте на Украине Newsweek: усиление российской армии стало переломным моментом в конфликте на Украине

Фото: Alisa Biryukova/Global Look Press

На фоне усиления российских военнослужащих и ослабления ВСУ в конфликте на Украине наступил переломный момент. Об этом говорится в материале американского журнала Newsweek. При этом, по мнению американских военных, «Украина сделала все, что могла».

Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, — говорится в материале.

Также авторы материала негативно оценили действия украинских властей в отношении гражданского населения и призвали Вашингтон способствовать урегулированию конфликта. По их мнению, «по-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа».

Кроме того, издание предположило, что в феврале командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет на подходе к Киеву. Эксперты отметили, что военное руководство России методично уничтожает инфраструктуру Украины. Дипломаты добавили, что, как только почва в стране окончательно замерзнет, начнется массовое наступление ВС РФ.