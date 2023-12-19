В США усомнились в способности ВСУ совершить прорыв в ходе СВО Bloomberg: ВСУ едва ли совершат прорыв в СВО даже с помощью США и ЕС

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины едва ли способны совершить прорыв в зоне проведения спецоперации, считают обозреватели Bloomberg Наталья Дроздяк, Милда Сепутайт, и Питер Мартин. По их мнению, ситуацию не сможет переломить даже помощь со стороны США и Евросоюза.

Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя, — указали авторы.

В Европейском союзе пришли к выводу, что Украина без западной помощи утратит возможности по самозащите и будет вынуждена сесть за стол переговоров с Россией на условиях Москвы, говорится в материале. Провал контрнаступления ВСУ породил вопросы о том, способен ли Киев осуществить публично озвученную цель — вернуть утраченные территории, отмечается в публикации.

Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить: что Владимир Путин может победить, — считают обозреватели.

Ранее украинский боец с позывным Арти Грин сообщил, что ВСУ придется оставить неудобные позиции из-за натиска ВС России. По его словам, это мера необходима, чтобы спасти жизнь личному составу.

Грин добавил, что когда ВСУ готовились к наступлению, никто из военного руководства и тех, кто допущен к секретной разведывательной информации, не имели реального представления о ресурсах ВС РФ. Зато, продолжил боец, в телеэфирах регулярно появлялся начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов со словами о плачевном положении дел в российской армии.