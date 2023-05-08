В США указали на связь Зеленского с увольнением из Fox News Карлсона Американский журналист Хинкл: Такера Карлсона уволили из Fox News из-за Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил, что получил подтверждение информации об увольнении из компании Fox News телеведущего Такера Карлсона из-за президента Украины Владимира Зеленского. Он в Twitter назвал свой источник надежным.

Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского, — написал Хинкл.

Вторым подтверждением своей версии он назвал публикацию в британском издании Independent. В ней утверждалось, что владелец Fox News Руперт Мердок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с Зеленским перед увольнением телеведущего.

Об уходе с телеканала Карлсона в Fox News сообщили 24 апреля, назвав такое решение обоюдным.

Ранее сообщалось, что телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший администрацию президента США, прекратил сотрудничество с каналом Fox News. Карлсон в одной из своих последних передач призывал к расследованию в отношении сына президента США Хантера Байдена, который, как предполагается, был замешан в коррупционных схемах на Украине.