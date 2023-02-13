В США указали на страх и отчаяние Зеленского Newsweek: европейским турне Зеленский показал свое отчаяние

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировало его отчаяние, заявил обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek. По данным автора американского издания, страх официального Киева выразился в поездках украинского лидера по европейским столицам в преддверии возможного наступления России.

Зеленский на прошлой неделе встречался с ключевыми политиками Европы, за пару дней посетив Лондон, Париж и Брюссель. Везде украинский президент призывал дать Киеву больше вооружений, включая истребители.

Зеленский впадает в отчаяние, — считает обозреватель.

Возможность того, что Запад предоставит Украине дальнобойное оружие и самолеты допустил лишь глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ЕС о передаче Киеву самолетов никто так и не заявил.

Ранее британская газета Daily Mail назвала удары по энергетическим и инфраструктурным объектам Украины жестким посланием Европе из-за просьбы Владимира Зеленского передать истребители Вооруженным силам Украины. В публикации уточняется, что массированные удары сильно потрясли военную инфраструктуру Украины.