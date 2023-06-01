В США указали на проблему с контрнаступлением ВСУ National Review: низкий моральный дух украинцев грозит сорвать контрнаступление ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, считает обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. По его словам, украинские власти столкнулись с проблемами из-за состояния украинского общества.

Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления, — написал журналист.

Доэрти предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли после потери Артемовска.

При этом, указал обозреватель, Запад вынуждает Киев начать контрнаступление ВСУ даже в такой тяжелой ситуации, что ставит президента Украины Владимира Зеленского в затруднительное положение.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ходе телефонного разговора он рассказал председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о планах по проведению контрнаступления. Военачальник также попросил американскую сторону поставить Киеву вооружения, прежде всего дальнобойные снаряды.