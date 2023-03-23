В США указали на новый провал Байдена Экс-госсекретарь США Помпео: сближение России и КНР явилось стратегической ошибкой Байдена

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Майк Помпео

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сближение России и Китая стало стратегической ошибкой Белого дома. Попытки администрации президента США Джо Байдена представить визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина незначительным, оказались неудачными, подчеркнул он в эфире Fox News.

Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина, — считает Помпео.

Он указал на то, что против Вашингтона объединились два постоянных члена Совбеза ООН. Следует ожидать негативных последствий для США, отметил экс-госсекретарь.

Это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор, — уверен Помпео.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что настоящую проблему для Запада представляют союзнические отношения между Москвой и Пекином. Она имеет место вне зависимости от конфликта на Украине, подчеркнул политик.