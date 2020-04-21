В США стремительно растут расходы на выплаты пособий по безработице

Практически в половине штатов США зафиксирован стремительный расход средств в фондах, используемых для выплаты пособий по безработице тем, кто лишился заработка из-за пандемии коронавируса.
Власти Нью-Йорка намерены обратиться в федеральное правительство с просьбой о предоставлении займа в $4 млрд на выплату пособий. В период с конца февраля до середины апреля в этом штате израсходована половина средств целевого фонда, что является одним из самых высоких показателей по всей стране.
Все пособия выплачиваются, и чтобы это продолжилось, штат обратился к правительству за получением беспроцентного кредита, — цитирует The Wall Street Journal представителя департамента труда Нью-Йорка Деанну Коэн.
Аналогичная ситуация наблюдается в Массачусетсе и Калифорнии. Последняя также планирует обратиться к правительству за кредитом для покрытия расходов на выплату пособий. По мнению экономистов, примеру Нью-Йорка и Калифорнии может последовать ещё ряд штатов.
Ранее NEWS.u писал, что в США прогнозируют рекордную со времён Великой депрессии безработицу. Без заработка могут остаться более 20 млн американцев.