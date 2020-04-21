В США стремительно растут расходы на выплаты пособий по безработице

https://static.news.ru/photo/ef26a9b8-83cc-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Ferreira/Global Look Press

Практически в половине штатов США зафиксирован стремительный расход средств в фондах, используемых для выплаты пособий по безработице тем, кто лишился заработка из-за пандемии коронавируса.

Власти Нью-Йорка намерены обратиться в федеральное правительство с просьбой о предоставлении займа в $4 млрд на выплату пособий. В период с конца февраля до середины апреля в этом штате израсходована половина средств целевого фонда, что является одним из самых высоких показателей по всей стране.

Все пособия выплачиваются, и чтобы это продолжилось, штат обратился к правительству за получением беспроцентного кредита, — цитирует The Wall Street Journal представителя департамента труда Нью-Йорка Деанну Коэн.

Аналогичная ситуация наблюдается в Массачусетсе и Калифорнии. Последняя также планирует обратиться к правительству за кредитом для покрытия расходов на выплату пособий. По мнению экономистов, примеру Нью-Йорка и Калифорнии может последовать ещё ряд штатов.

Ранее NEWS.u писал, что в США прогнозируют рекордную со времён Великой депрессии безработицу. Без заработка могут остаться более 20 млн американцев.