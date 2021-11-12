В США создан фонд имени патриарха Кирилла

В США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА) создан Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на поощрение исследований в области библеистики. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В сообщении
Средства фонда позволят значительно расширить возможности Свято-Владимирской семинарии в сфере изучения Библии. Из этих средств будут выплачиваться стипендии студентам, работающим в этом направлении. Также в семинарии предполагают ввести должность профессора библеистики.
Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не наказывать за убийства при самообороне.