В США создан фонд имени патриарха Кирилла

В США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА) создан Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на поощрение исследований в области библеистики. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

В сообщении говорится . что присуждение имени предстоятеля РПЦ фонду стало единогласным решением совета попечителей семинарии, выразившего поддержку патриарху как «принципиальному и последовательному защитнику каноничности церковного устройства в условиях кризиса мирового православия».

Средства фонда позволят значительно расширить возможности Свято-Владимирской семинарии в сфере изучения Библии. Из этих средств будут выплачиваться стипендии студентам, работающим в этом направлении. Также в семинарии предполагают ввести должность профессора библеистики.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не наказывать за убийства при самообороне.