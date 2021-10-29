Церковь призвала не наказывать за убийства при самообороне

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокамский Иларион (Алфеев) заявил, что убийство в ходе самообороны не должно наказываться законом, потому что защищавшийся человек не имел намерений убивать. Об этом сообщает URA.RU.

Если человек, на которого напали, защищался и в ходе самозащиты или защиты своих близких нанёс телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно квалифицироваться как убийство, — поделился митрополит Иларион.

Аргумент представителя РПЦ заключается в том, что человек, который защищался, не планировал заранее совершить убийство, то есть нарушить закон. Известно, что Иларион уже выступал за запрет на продажу оружия в России.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации РПЦ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что девушка, опубликовавшая своё фото в трусах на фоне Исаакивеского собора, должна извиниться перед верующими. При этом доводить дело до суда не стоит.

По мнению Легойды, главное, что хотелось бы получить РПЦ в таких ситуациях, это не уголовное дело или какие-либо юридические последствия для нарушителей, а «некое деятельное раскаяние» с их стороны.