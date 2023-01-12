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В США сообщили о «наводящем ужас» оружии из России

Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты наводят ужас на США

Россия разработала и поставила на вооружение ряд гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США. Такое заявление сделал в материале для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти. Самыми «ужасными», по мнению журналиста, являются ракеты «Кинжал».

Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные, — говорится в публикации.

Лидером рейтинга Маззанти назвал гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые Россия применила в ходе спецоперации на Украине. Считается, что данный вид оружия может обходить все существующие системы ПВО и ПРО.

Также журналист упомянул о ракетах «Циркон» — первом в мире оружии, способном достичь гиперзвуковой скорости только за счет собственной двигательной установки. Кроме того, Маззанти напомнил, что Россия располагает боевым блоком «Авангард», носителем которого способна выступать ракета РС-28 «Сармат», чья дальность действия составляет 18 тысяч километров. Также американский автор заявил, что вынужден признать «невероятную эффективность» крылатых ракет «Калибр».

Завершая свой материал, Маззанти заявил, что Москва достигла «вершины технологической революции».

Ранее сообщалось, что российская армейская авиация в рамках специальной операции на Украине начала применять модернизированные вертолета Ка-52М. Они оснащаются ракетами «Изделие 305». Возможность применения нового боеприпаса делает вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ «важнейшим ударным средством переднего края». В результате ВС РФ могут поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой.