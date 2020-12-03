В США самолёт экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем

https://static.news.ru/photo/c0452238-3609-11eb-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramsey County Deputy's Federation/facebook.com

Необычное ДТП произошло в США неподалёку от города Арден-Хилс в штате Миннесота. На магистрали Interstate 35 автомобиль столкнулся с самолётом, совершившим экстренную посадку.

Как сообщает телеканал NBC, инцидент произошёл в среду вечером. Одномоторный самолёт Bellanca Viking совершил посадку на трассе, где и случилось столкновение.

По данным полиции, пилотом самолёта был 52-летний Крейг Клиффорд. Был ли ещё кто-то на борту, не уточняется. Также пока нет информации о причинах экстренного приземления, — говорится в сообщении.

Офис шерифа округа Рамси подчёркивает , что сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Отмечается, что при столкновении никто не пострадал — по крайней мере таких сообщений не поступало.

Tonight deputies responded to a plane versus vehicle in Arden Hills, MN. No, you didn't read that wrong! While in... ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ramsey County Deputy's Federation Ð¡ÑÐµÐ´Ð°, 2 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ 2020 Ð³.

Ранее NEWS.ru писал, что грузовой Boeing 747 совершил повторную экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Пилотам во второй раз пришлось сажать самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.