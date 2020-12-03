В США самолёт экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем

https://static.news.ru/photo/c0452238-3609-11eb-b7a3-fa163e074e61_660.jpgФото: Ramsey County Deputy's Federation/facebook.com
Необычное ДТП произошло в США неподалёку от города Арден-Хилс в штате Миннесота. На магистрали Interstate 35 автомобиль столкнулся с самолётом, совершившим экстренную посадку.
Как сообщает телеканал NBC, инцидент произошёл в среду вечером. Одномоторный самолёт Bellanca Viking совершил посадку на трассе, где и случилось столкновение.
По данным полиции, пилотом самолёта был 52-летний Крейг Клиффорд. Был ли ещё кто-то на борту, не уточняется. Также пока нет информации о причинах экстренного приземления, — говорится в сообщении.
Офис шерифа округа Рамси подчёркивает, что сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Отмечается, что при столкновении никто не пострадал — по крайней мере таких сообщений не поступало.
Tonight deputies responded to a plane versus vehicle in Arden Hills, MN.
No, you didn't read that wrong!
While in...
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