В США с рельсов сошел еще один грузовой поезд

Фото: mpi34 / www.imago-images.de / Global Look Press

Грузовой поезд сошел с рельсов в США в штате Висконсин, в результате крушения два вагона упали в реку Миссисипи, сообщает телеканал CNN. Специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кроуфорд рассказал журналистам, что поезд перевозил опасные вещества, но их не было в вагонах, которые упали в реку. Всего в результате инцидента с рельсов сошли 12 вагонов.

Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы, — сказал специалист.

По информации издания, поезд перевозил краску и литий-ионные батареи.

В феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако спустя несколько дней им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата тогда заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.