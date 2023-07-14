В США развеяли миф о соотношении техники в конфликте на Украине Американский разведчик Риттер: у России больше танков, чем у Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер призвал не верить информации о том, что Россия имеет меньше танков, чем Украина. Киев вообще не производит боевые машины, подчеркнул он в беседе на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

Так специалист ответил на вопрос о том, сможет ли Киев прорвать российскую оборону, имея превосходство в количестве бронетехники. Риттер заявил, что Украина даже близко не подобралась к прорыву. По его словам, Москва в месяц выпускает более ста современных танков, а Киев не производит уже ничего, пребывая в полной зависимости от поставок с Запада.

Как вообще можно иметь больше танков, чем у России? Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно, — отметил Риттер.

Он считает, что ВСУ находятся на грани развала, поэтому боевые действия могут прекратиться к концу лета. Украина не сможет больше «выдерживать конфликт такого уровня», заключил экс-разведчик.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Украине грозит коллапс после саммита НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что на данный момент страна представляет собой «мясо для мясорубки». Экс-разведчик считает, что скоро станет видно, как Украина стремительно движется к моменту своего коллапса.