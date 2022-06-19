В США рассказали, сколько времени уйдет на снижение инфляции Представитель ФРС США Местер: снижение инфляции в стране до 2% потребует не меньше двух лет

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти США смогут добиться снижения инфляции в стране до 2% не раньше чем через два года, предположила в эфире телеканала CBS президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. Она отметила, что для достижения этого уровня инфляции сначала нужно нормализовать баланс спроса и предложения.

Потребуется некоторое время, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2%. Мы сразу же не увидим инфляцию на уровне 2%, и на это потребуется пара лет. Но она будет снижаться, — заявила Местер.

Она подчеркнула, что не прогнозирует рецессию, тем не менее добавив, что в стране отмечается небольшое повышение уровня безработицы, а снижение инфляционного роста «несколько ниже среднего уровня».

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала инфляцию в США непомерной. По ее словам, Минфин ожидает перехода к устойчивому и стабильному росту рынка труда, но не исключает риска возникновения рецессии. Йеллен отметила, что Федеральная резервная система предпринимает все более агрессивные действия для борьбы с резко растущей инфляцией.