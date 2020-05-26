В США рассказали о неточности тестов на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2f289b20-9fed-11ea-a10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Тесты на антитела, используемые для определения, были ли люди инфицированы коронавирусом, в половине случаев могут показывать ошибочные результаты. Об этом рассказали в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Тесты, которые часто называют серологическими, ищут признаки иммунного ответа на инфекцию, отмечается в методических рекомендациях Центров.

Антитела у некоторых людей могут быть обнаружены в течение первой недели после начала заболевания, — уточнили специалисты.

Результаты серологических тестов не должны использоваться для принятия решений о возвращении людей на рабочие места, предупредили эксперты. Вероятно, проверять людей на наличие антител к коронавирусной инфекции следует дважды.

Сенатор Владимир Круглый заявил, что массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу носит как теоретический, так и сугубо практический характер. С помощью скрининга учёные смогут продвинуться в решении вопроса о формировании иммунитета при инфекции и не только, писал NEWS.ru.