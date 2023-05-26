В США рассказали о нейрооружии, поражающем мозг лидеров страны Американский офицер предсказал угрозу применения оружия против мозга лидеров страны

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В конфликтах будущего есть вероятность возникновения перед Вооруженными силами США новой угрозы в виде «нейроударного» оружия, предназначенного для поражения мозга лидеров страны, предупредил экс-офицер сил спецопераций армии США, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт Маккрейт. Как сообщает EADaily, в статье, опубликованной в блоге командования разработки учебных программ и доктрин Сухопутных сил США Mad Scientist, бывший спецназовец указал, что подобное оружие — это необнаружимые технологии, наносящие удар по своим жертвам на физическом и нейронном уровне.

Это оружие способно постепенно ослаблять конкретных лидеров, оборонительные комплексы и ключевые объекты инфраструктуры, — предостерег Маккрейт.

Аналитик рассказал о возможных стратегиях применения некинетического оружия. Это молниеносный обезглавливающий удар по руководству страны или незаметное продолжительное воздействие, которое сокращает аналитические способности руководителей.

Такое оружие, по словам экс-офицера, способно преодолевать все известные средства обороны и делать солдат практически беззащитными. Как заявили жирналисты американского издания The Washington Times, сегодня разработками «оружия для поражения мозга» активно занимается Китай, в связи с чем американское министерство торговли недавно ввело санкции против компаний в КНР, которые подозревают в работе над соответствующими технологиями.

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