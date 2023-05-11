«Его нет с нами»: гериатр заявил о недееспособности заблудившегося Байдена Гериатр Конев заявил о недееспособности заблудившегося после речи в Нью-Йорке Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

У президента США Джо Байдена прогрессирует старческая деменция, некоторые симптомы заболевания переходят уже в третью стадию, рассказал NEWS.ru гериатр Юрий Конев. Так он прокомментировал состояние американского лидера, который «заблудился» после речи в Нью-Йорке и не смог самостоятельно найти выход. По словам Конева, Байден недееспособен по всем законам и не может отвечать за свои деяния, но это выгодно американскому истеблишменту.

За то, что он натворит, никто не будет нести ответственности, потому что будет объявлен недееспособным. У него деменция смешанного типа: и Альцгеймер, и сосудистый атрофический процесс. Есть явные признаки прогрессирования болезни: лыжная походка, редкое мигание, дезориентация в пространстве и времени, — сказал Конев.

Врач напомнил, что периодически американский лидер путает своих детей с внуками, а жена везде водит президента за ручку.

Его нет с нами, большую часть времени он отсутствует. Жена его везде водит за ручку. Если нет супруги, ему представляется специальный человек, который показывает ему, где остановиться, куда повернуться. Он не будет нести ответственности за свои деяния, он тяжелобольной человек, — заявил Конев.

Ранее Байден не смог найти выход после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как глава Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход. К Байдену подошел помощник, который показал ему правильное направление.