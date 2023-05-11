Байден заблудился после речи с угрозами всему миру

Фото: M10s / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден не смог найти выход после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. Трансляцию выступления американского лидера вел YouTube-канал PBS NewsHour. На видеозаписи можно увидеть, как хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход.

К главе Соединенных Штатов подошел помощник, который показал Байдену правильное направление.

Ранее Байден попал в очередной конфуз, когда в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне использовал «шпаргалку» с вопросами журналистов. На опубликованных газетой New York Post снимках можно увидеть, что Байден держит в руке карточку с именем журналиста и его фотографией, порядковым номером вопроса и самим вопросом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.