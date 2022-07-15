В США предрекли неожиданную победу России после визита Байдена в Эр-Рияд WT: Россия продолжит активно зарабатывать на продаже нефти после визита Байдена в Эр-Рияд

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Джо Байден

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с дальнейшим подписанием договора об увеличении объемов добычи нефти может вылиться в неожиданную победу для России, считает обозреватель Бен Вольфганг. В статье для The Washington Times он сослался на недавно опубликованный отчет Reuters, в котором говорилось об увеличении импорта российского топлива более чем в два раза в целях производства электроэнергии со стороны Саудовской Аравии.

Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы, — написал Вольфганг.

Журналист считает, что если американский глава сможет убедить саудовских лидеров в наращивании добычи и закупок энергоносителей, РФ и дальше продолжит зарабатывать на продаже топлива странам Ближнего Востока. Вольфганг отметил, что таким образом Москва будет «пожинать плоды» договоренностей Белого дома и Эр-Рияда.

Байден отправился в турне по Ближнему Востоку 13 июля. Накануне лидер США прибыл в Израиль.

Ранее в газете The Wall Street Journal написали о том, что усилия президента России Владимира Путина привели к росту партнерских отношений страны с Саудовской Аравией, чего не удалось добиться другим развитым странам, включая США. Так, Байден никогда не встречался с главой страны принцем Мухаммедом, а во время предвыборной кампании заявлял о намерении сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя. Поэтому Эр-Рияд не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента.