В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев NYT: киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне российского наступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Журналисты из New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер сообщили, что, несмотря на обещание Владимира Зеленского не отказываться от Артемовска, украинцев готовят к возможной сдаче города. Они отметили, что вокруг города «сжимается кольцо».

В свою очередь, военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан отметил, что российская армия начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него. В статье также упоминается мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, которые предполагают, что оставшись без жизненно важных путей снабжения ВСУ, киевские войска могут принять решение об отступлении.

Ранее Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого глава подразделения ВСУ Мадьяр заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что солдаты ВСУ пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.