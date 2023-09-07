В США рассказали, что задумала Россия Полковник ВС США Макгрегор: Россия намерена дождаться краха экономики ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, в Москве также ожидают переговоров.

Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <...>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет, — подчеркнул эксперт.

Макгрегор указал на проблему, стоящую перед ЕС. Она заключается не только в приближении рецессии в экономике, но и в приходе зимы, поскольку для Европы остается серьезной ситуация с нефтью и газом. ЕС в беде, добавил аналитик, Москва же решила «подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится».

Экс-советник главы Пентагона напомнил, что в России не хотят смертей украинцев, так как намерены «жить с Западом и украинцами». При этом страны Запада категорично выступают за поражение и раздробление России, чего никогда не будет, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан. При этом он подчеркнул, что Москва имеет все возможности для того, чтобы уничтожить Киев.