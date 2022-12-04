В США рассказали, что может остановить украинский конфликт 19FortyFive: гарантии безопасности для России способны остановить конфликт на Украине

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США и союзники могут остановить конфликт на Украине, если предоставят России гарантии безопасности, пишет журналист американского издания 19FortyFive Джек Бакби. Он напомнил про заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

Если предложение Макрона будет всерьез воспринято другими лидерами членов НАТО, это может открыть ящик Пандоры с возможностями положить конец российскому наступлению, — пишет обозреватель.

Бакби также подчеркнул, что отказ принять Швецию и Финляндию в НАТО может стать одним из главных положений будущей архитектуры безопасности.

Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования, — констатировал он.

Макрон ранее заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения российского коллеги Владимира Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Он подчеркнул, что Европа также должна учитывать интересы России.

1 декабря Макрон сообщил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что точную дату стороны на данный момент не согласовали.