В США раскрыли смысл обращения Зеленского к Западу Офицер разведки США в отставке Риттер: Зеленский рассказал Западу о скором поражении ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал Западу о скором поражении ВСУ. Так он в беседе на YouTube-канале Judging Freedom воспринял слова украинского лидера о том, что поставки Киеву американских танков Abrams в конце лета будут запоздалыми.

Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — NEWS.ru.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит, — считает разведчик.

Он добавил, что нет уверенности в победе Киева и у западных стран. Именно поэтому они передают ВСУ «оборудование, которое не будет работать», заключил Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что решение российского руководства в ответ на подрыв Крымского моста нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины подорвало власть Владимира Зеленского. Он добавил, что снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.