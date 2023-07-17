В США раскрыли ситуацию по ядерной сделке с Ираном Белый дом: США пока не ведут переговоры с Ираном по ядерной сделке

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В настоящее время США не проводят никаких переговоров по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, возвращение к данному вопросу для Вашингтона не является приоритетным.

Если они [власти Ирана] начнут предпринимать шаги по снижению напряженности в ядерной сфере, то это хорошо скажется на регионе, на нас и на наших национальных интересах <...>. Никакой сделки в работе прямо сейчас нет. Возвращение к сделке с Ираном в настоящее время не является основным объектом нашего внимания, — сказал Кирби.

Он отметил, что Вашингтон контактирует с Тегераном, но переговоры связаны с попытками США вернуть содержащихся в Иране американских граждан. При этом Кирби подчеркнул, что Штаты и их союзники «не ослабляют давления на Иран».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Иран и США ведут неафишируемые переговоры по нормализации отношений. Он отметил, что пока не видит особых перспектив для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

31 июля 2022 года иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Однако впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад и делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.