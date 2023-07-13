Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана Лавров: Иран и США ведут неафишируемые переговоры по нормализации отношений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Иран и США ведут неафишируемые переговоры по нормализации отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что пока не видит особых перспектив для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает Lenta.ru.

Идут неформальные, неофициальные, прямые, не афишируемые слишком сильно контакты между иранцами и американцами по вопросам нормализации их отношений, включая разблокирования незаконно арестованных иранских резервов за рубежом в обмен на решение вопросов о судьбе неких американских граждан, которые оказались на территории Ирана обвинены в правонарушениях, — сказал Лавров.

The Guardian ранее сообщило, что Британия и страны Евросоюза намерены нарушить иранскую ядерную сделку из-за поставок Тегераном дронов в Россию. По данным издания, в Лондоне и Брюсселе откажутся от снятия санкций с Ирана, касающихся баллистических ракет. Западные ограничения должны были перестать действовать после 18 октября 2023 года, что предусмотрено резолюцией Совбеза ООН № 2231.

В начале лета глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Иран поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Украине. По словам министра, Москва в ответ передает Тегерану «сложные военные технологии» и оказывает финансовую помощь. Он также отметил, что эти действия могут привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами.