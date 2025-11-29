В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака CNN: к Зеленскому возникнет много вопросов из-за слишком поздней отставки Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский слишком поздно решил отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет американский телеканал CNN со ссылкой на бывшего правительственного чиновника. По его мнению, теперь у украинцев возникнет много вопросов о том, как глава государства был связан с коррупционным скандалом.

Однако бывший правительственный чиновник сообщил CNN, что решение было принято слишком поздно, заявив, что теперь многие украинцы будут спрашивать, что Зеленскому было известно о действиях Ермака, — говорится в материале.

Британский аналитик Орысия Луцевич в беседе с телеканалом назвала Ермака теневым премьер-министром Украины, который обладал такой властью, что мог сам назначать людей на должности в правительстве страны. По ее словам, бывший глава офиса президента и Зеленский много времени проводили вместе и были «завязаны друг на друге».

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен срочно принять решение по замороженным активам России. Призыв главы украинского государства прозвучал на фоне крупнейшего скандала в истории страны, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики.