В США призвали не принимать в НАТО постсоветские страны Сенатор Рэнд Пол: НАТО не должно принимать в свои ряды страны из бывшего СССР

Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэнд Пол

Сенатор Рэнд Пол заявил, что в НАТО больше не следует принимать постсоветские страны. От такого расширения Альянса надо отказаться, какая бы выгода не была бы упущена, отметил он в статье, опубликованной журналом American Conservative.

Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны чётко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в Альянс, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что последствия возможны из-за последнего расширения НАТО, в частности, Россия вряд ли потерпит размещения в Финляндии некоторых систем вооружения.

Из постсоветских стран в НАТО в 2004 году вступили Латвия, Литва, и Эстония.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: из-за расширения НАТО на восток славян раскидало по разные стороны баррикад. При этом Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала Россией спецоперации, отметил он. Лукашенко добавил, что уверен в возвращении Украины, её братского народа «в свою славянскую семью».