В США пригрозили России «решительным ответом» на возможный ядерный удар Белый дом: США дадут решительные ответ на применения ядерного оружия на Украине

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Вашингтон «напрямую в частном порядке» предупредил российские власти о «катастрофических» для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил в интервью телеканалу ABC советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США пообещали «решительно» ответить на такой шаг.

Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами, — сказал Салливан.

Представитель Белого дома добавил, что Кремль «понимает, с чем столкнется», если продолжит «движение по темному пути».

Советник американского президента добавил, что Вашингтон серьезно воспринимают ядерную риторику российского руководства. В то же время, по словам Салливана, это не остановит военную помощь Украине. Такое решение правительства он объяснил тем, что президент РФ Владимир Путин не в первый раз «выступает с ядерными угрозами в этом конфликте».

Он начал потрясать ядерной картой в феврале, когда российские танки впервые пересекли границу. Но это не помешало нам передать Украине оружия на сумму более $15 млрд, которое помогло им защитить свою страну. Это не остановит нас и сейчас, — подытожил Салливан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие.