В США пригрозили Газпрому введением жёстких санкций

https://static.news.ru/photo/7055653a-96b8-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятые в декабре 2019 года санкции США в полной мере коснутся Газпрома, если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. С таким заявлением выступил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Он отметил, что американское правительство уже одобрило санкции по газопроводу, в формулировках которых не предусматривается возможностей для трактовок или исключений.

Если Газпром использует судно «Академик Черский» для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции, — приводит слова сенатора Atlantic Council.

В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики.

Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Как ранее писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» в скором времени перейдёт в финальную стадию.