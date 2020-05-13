Bloomberg: строительство газопровода «Северный поток-2» идёт к финалу

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» в скором времени перейдёт в финальную стадию. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, можно заметить, что секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки. Агентство связало этой с подготовкой работ по завершению «Северного потока — 2»

Ранее NEWS.ru писал, что в конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.