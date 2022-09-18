В США предрекли проблемы ВСУ из-за иранских беспилотников WSJ: ВСУ будет сложно из-за иранских беспилотников Shahed-136

Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинским военнослужащим будет тяжело, если они столкнутся с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) иранского производства Shahed-136, пишет американское издание The Wall Street Journal. В США считают, что за последние несколько недель на Украине якобы появились такие дроны. Журналисты заявляют, что они летают над позициями ВСУ в Харьковской области.

Вооруженным силам Украины будет сложно, если они столкнутся с беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136, — сказано в публикации.

Белый дом неоднократно обвинял Тегеран в передаче Москве беспилотных аппаратов, но не представил доказательства своих заявлений.

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.

Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.