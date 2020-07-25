В США появился прибор для мгновенного выявления COVID-19

https://static.news.ru/photo/bfb75fc4-ce86-11ea-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Учёные из американского Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, способный практически мгновенно определять наличие коронавируса в организме человека.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец». По его данным, детектор также может выявлять наличие антител к коронавирусу, если человек уже перенёс заболевание и у него появился иммунитет.

Работа прибора основывается на методе цветовой спектроскопии. Результаты теста пациент может получить через специальное мобильное приложение.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день более 15,9 млн человек по всему миру заболели, более 643 тысяч умерли, более 9,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,3 млн, на третьем Индия — более 1,3 млн заболевших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в конце августа в России начнутся клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Тестировать свой препарат будет Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.