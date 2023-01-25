В США посмеялись над «ответным ударом» Шольца Журналист Блюменталь: Шольц ответил США на теракты на газопроводах уступкой по танкам

Фото: IMAGO/Global Look Press

Олаф Шольц

Обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пошел на уступку по Украине. Согласившись поставить танки Leopard, канцлер ответил Вашингтону на теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», написал журналист в Twitter.

После разрушения силами США газопровода «Северный поток», поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ, — говорится в его сообщении.

Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» выявили в сентябре 2022 года. Власти Германии и Дании допустили, что причиной ЧП оказались диверсии. В Москве случившееся назвали актом международного терроризма.

Ранее обозреватель Gray Zone Аарон Матэ заявил, что Белый дом убедил Берлин в необходимости отправить на Украину танки Leopard, преследуя собственные интересы. Целью было рассорить Россию и Германию, считает он.