Обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пошел на уступку по Украине. Согласившись поставить танки Leopard, канцлер ответил Вашингтону на теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», написал журналист в Twitter.
После разрушения силами США газопровода «Северный поток», поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ, — говорится в его сообщении.
Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» выявили в сентябре 2022 года. Власти Германии и Дании допустили, что причиной ЧП оказались диверсии. В Москве случившееся назвали актом международного терроризма.
Ранее обозреватель Gray Zone Аарон Матэ заявил, что Белый дом убедил Берлин в необходимости отправить на Украину танки Leopard, преследуя собственные интересы. Целью было рассорить Россию и Германию, считает он.