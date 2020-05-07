В США посетители напали на работников «Макдоналдса» из-за карантинных мер

В американском городе Оклахома-Сити посетители устроили драку со стрельбой по сотрудникам «Макдоналдса». Это произошло после того, как их попросили не есть внутри ресторана быстрого питания из-за карантинных ограничений.
Один из работников был ранен в шею, другой — в плечо. Третья сотрудница получила травмы головы. Нападавшие покинули место инцидента, однако вскоре были задержаны полицией, передаёт CNN.
Телеканал отмечает, что это далеко не первый подобный случай в США, когда жители выступают против введённых из-за коронавируса ограничительных мер. В Мичигане охранник одного из магазинов был ранен после того, как попросил покупателя надеть на лицо защитную маску.
В Соединённых Штатах жертвами COVID-19 стали более 73 тысяч человек, писал NEWS.ru.