В США посетители напали на работников «Макдоналдса» из-за карантинных мер

https://static.news.ru/photo/8ce259a6-9023-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: KOMO

В американском городе Оклахома-Сити посетители устроили драку со стрельбой по сотрудникам «Макдоналдса». Это произошло после того, как их попросили не есть внутри ресторана быстрого питания из-за карантинных ограничений.

Один из работников был ранен в шею, другой — в плечо. Третья сотрудница получила травмы головы. Нападавшие покинули место инцидента, однако вскоре были задержаны полицией, передаёт CNN.

McDonald's staff shot at after telling customers they could not eat in' https://t.co/yEgaF1oAqT pic.twitter.com/PQc8hkolPo — Daily Mirror (@DailyMirror) May 7, 2020

Телеканал отмечает, что это далеко не первый подобный случай в США, когда жители выступают против введённых из-за коронавируса ограничительных мер. В Мичигане охранник одного из магазинов был ранен после того, как попросил покупателя надеть на лицо защитную маску.

В Соединённых Штатах жертвами COVID-19 стали более 73 тысяч человек, писал NEWS.ru.