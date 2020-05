В США посетители напали на работников «Макдоналдса» из-за карантинных мер

Один из работников был ранен в шею, другой — в плечо. Третья сотрудница получила травмы головы. Нападавшие покинули место инцидента, однако вскоре были задержаны полицией, передаёт CNN.

McDonald's staff shot at after telling customers they could not eat in' https://t.co/yEgaF1oAqT pic.twitter.com/PQc8hkolPo