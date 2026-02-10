Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:02

В США подтвердили, что американский истеблишмент наживается на Украине

Конгрессвумен Луна: в США многие социопаты наживаются на украинском конфликте

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Среди американского истеблишмента много тех, кто наживается на происходящем на Украине, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на торжественном приеме в посольстве России в США. Она также назвала социопатами сторонников украинского кризиса, передает ТАСС.

В Вашингтоне много тех, кто наживается на на Украине. Когда занимающие выборные должности лица отстаивают конфликт, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь (на приеме в российском посольстве. — NEWS.ru), — сказала она.

Ранее Луна заявила, что объем потенциального торгового соглашения между Россией и США может достичь $2 трлн. По словам конгрессвумен, сделка выгодна для обеих сторон.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что дефицит электроэнергии выгоден для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку теперь он может просить новую помощь у европейских союзников. Также, по его словам, пока у Киева сохраняется возможность перераспределять потоки электроэнергии, приоритет будет отдаваться ВПК.

США
Украина
политика
Конгресс США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История с инцидентом в детском саду Москвы получила продолжение
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.