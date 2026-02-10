В США подтвердили, что американский истеблишмент наживается на Украине Конгрессвумен Луна: в США многие социопаты наживаются на украинском конфликте

Среди американского истеблишмента много тех, кто наживается на происходящем на Украине, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на торжественном приеме в посольстве России в США. Она также назвала социопатами сторонников украинского кризиса, передает ТАСС.

В Вашингтоне много тех, кто наживается на на Украине. Когда занимающие выборные должности лица отстаивают конфликт, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь (на приеме в российском посольстве. — NEWS.ru), — сказала она.

Ранее Луна заявила, что объем потенциального торгового соглашения между Россией и США может достичь $2 трлн. По словам конгрессвумен, сделка выгодна для обеих сторон.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что дефицит электроэнергии выгоден для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку теперь он может просить новую помощь у европейских союзников. Также, по его словам, пока у Киева сохраняется возможность перераспределять потоки электроэнергии, приоритет будет отдаваться ВПК.