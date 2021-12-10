В США подсчитали, как быстро РФ разгромит войска Украины в случае конфликта

В случае вооружённого конфликта российская армия разобьет значительную часть подразделений Украины в течение первых 30-40 минут. Такое мнение высказал профессор Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли, пишет The New York Times. Также считают и некоторые украинские чиновники.

Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут, — сказал ветеран.

Такого же мнения придерживается и ряд украинских чиновников. В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в случае полномасштабного конфликта страна не сможет дать отпор России без поддержки со стороны Запада. По его мнению, украинские солдаты очень быстро окажутся выведены строя, фронтовым командирам придётся сражаться в одиночку, а военное руководство не сможет координировать оборону.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения.

Так, замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для сенаторов рассказала, что Россия в случае агрессии против Украины получит небывалые санкции. Она подчеркнула, что США и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».