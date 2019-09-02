В США подружка невесты заявилась на свадьбу к собственной сестре в костюме тираннозавра после того, как та разрешила надеть «всё, что угодно».
38-летняя Кристина поделилась фотографией себя в надувном наряде, сделанной на торжестве, в социальной сети Facebook. Снимок быстро стал «вирусным» и распространился по Сети.
Когда ты подружка невесты и тебе сказали, что ты можешь надеть всё, что угодно. Я ни о чём не жалею, — подписала женщина фото.
Пост набрал более 18 тысяч комментариев. Многие назвали наряд Кристины забавным, часть пользователей оценила чувство юмора невесты, которая отнеслась к выбору костюма сестрой с пониманием.
Ранее News.ru писал, что в Великобритании полицейские устроили погоню за «динозавром». Кадры «спецоперации» правоохранители выложили в Сеть.