https://static.news.ru/photo/7cc41e54-ce1a-11e9-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christina A. Meador/Facebook

В США подружка невесты заявилась на свадьбу к собственной сестре в костюме тираннозавра после того, как та разрешила надеть «всё, что угодно».

38-летняя Кристина поделилась фотографией себя в надувном наряде, сделанной на торжестве, в социальной сети Facebook. Снимок быстро стал «вирусным» и распространился по Сети.

Когда ты подружка невесты и тебе сказали, что ты можешь надеть всё, что угодно. Я ни о чём не жалею, — подписала женщина фото.

Пост набрал более 18 тысяч комментариев. Многие назвали наряд Кристины забавным, часть пользователей оценила чувство юмора невесты, которая отнеслась к выбору костюма сестрой с пониманием.

Ранее News.ru писал, что в Великобритании полицейские устроили погоню за «динозавром». Кадры «спецоперации» правоохранители выложили в Сеть.