В США перед инаугурацией Джо Байдена убрали почтовые ящики

https://static.news.ru/photo/9ccd3c74-58a4-11eb-89b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В некоторых крупных городах Соединённых Штатов перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена временно убрали почтовые ящики в целях безопасности.

Это часть обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов, — цитирует Fox News сообщение представителя Почтовой службы США Дэвида Партенхаймера.

По его словам, почтовые ящики уберут как минимум в 17 штатах страны. Кроме того, в день инаугурации Байдена закроют 14 почтовых отделений.

Партенхаймер отметил, что в 2017 году во время инаугурации Дональда Трапа в Вашингтоне предпринимались аналогичные меры.

Ранее стало известно, что пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы готовятся пресекать возможные акции со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.

Минимум 300 человек проникло в здание Капитолия во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Подсчитать участников штурма помог алгоритм распознавания лиц. С его помощью были проанализированы сотни фотографий и видеозаписей, «некоторые из которых были получены эксклюзивно».

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела, писал NEWS.ru.