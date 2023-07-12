В США перечислили условия вступления Украины в НАТО В США заявили, что Украине нужно провести демократические реформы для вступления в НАТО

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Владимир Зеленский

Старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут назвала журналистам условия для вступления Украины в НАТО, сообщили в РИА Новости. По ее словам, Украине нужно провести демократические реформы и преобразования в секторе безопасности. В то же время она уверена в выполнении украинским правительством этих условий.

Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности. Президент (Байден — NEWS.ru) дал понять, что мы считаем, что Украина может добиться этого, — сказала Слоут.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные правительства настаивают на необходимости выполнить ряд условий для вступления Украины в НАТО. Проблема, по его словам, в том, что конкретные требования для Киева никто не сформулировал. Он отметил, что процедуру вступления Украина и НАТО видят по-разному. В частности, он обратил внимание на позицию США и Германии, назвав ее наиболее консервативной. Кулеба пожаловался, что пришлось приложить много усилий только, чтобы в риторике руководства Альянса появилось хотя бы слово «приглашение».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подверг НАТО резкой критике, назвав отношение организации к его стране «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. Политик уверен, что в сложившейся обстановке идея о членстве в Альянсе годится только для переговоров с Москвой.