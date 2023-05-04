В США отложили вылет авиарейса на три часа из-за пчел под крылом самолета

Фото: Matt Cole/FLPA/Global Look Press

Авиакомпания Delta в США объяснила трехчасовую задержку рейса тем, что под крылом самолета ншли пчелиный улей, передает Business Insider. Это было нужно для того, чтобы обеспечить чистоту поверхности самолета и предотвратить нанесение вреда пчелам, говорится в заявлении авиакомпании.

Верьте или нет, но рейс 1682 авиакомпании Delta из Хьюстона-Буша в Атланту задержался сегодня днем после того, как дружный рой пчел, очевидно, хотел обсудить дела с крылышками наших самолетов, чтобы поделиться последними данными об условиях полета в аэропорта, — указано в сообщении авиакомпании.

Медоносные пчелы обычно роятся, когда существующая колония становится слишком тесной, и пчелы улетают, чтобы основать новую. Рой может содержать несколько тысяч пчел и обычно происходит в конце весны и начале лета.

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