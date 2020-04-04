В США от коронавируса погибли восемь тысяч человек

https://static.news.ru/photo/982bfda0-76a4-11ea-9602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Университета Джонса Хопкинса подсчитал число жертв коронавируса в США. Их оказалось около восьми тысяч человек.

На сегодняшний день в США выявлено около 290 тысяч людей, которые заражены. От заболевания удалось вылечиться примерно 9800 человек.

Американские СМИ ранее подсчитали стоимость предположительного лечения от коронавируса. Она может составить от от $42 486 до $74 310. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.

Как сообщал NEWS.ru, врачи из США рассказали о том, как работают в эпицентре эпидемии коронавируса в США — в Нью-Йорке.