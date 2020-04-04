США

В США от коронавируса погибли восемь тысяч человек

21:33, 04 апреля 2020 421
Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Университета Джонса Хопкинса подсчитал число жертв коронавируса в США. Их оказалось около восьми тысяч человек.

На сегодняшний день в США выявлено около 290 тысяч людей, которые заражены. От заболевания удалось вылечиться примерно 9800 человек.

Американские СМИ ранее подсчитали стоимость предположительного лечения от коронавируса. Она может составить от от $42 486 до $74 310. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.

Как сообщал NEWS.ru, врачи из США рассказали о том, как работают в эпицентре эпидемии коронавируса в США — в Нью-Йорке.

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