В США остановят выход вечерних телешоу NYT: выход выпусков вечерних шоу в США будет остановлен из-за забастовки сценаристов Голливуда

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В США будет остановлен выход новых эпизодов большинства популярных вечерних развлекательных телепередач. Об этом сообщает газета The New York Times. Сообщается, что причиной этого стала первая за 15 лет забастовка голливудских сценаристов.

По данным NYT, на паузу поставят в том числе такие популярные программы, как «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммел в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Таким образом, телеканалам NBC, ABC, CBS придется транслировать повторы в прайм-тайм.

Решение о начале забастовки было принято после шести недель переговоров сценаристов с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV. Работники просили о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

По данным CNN, забастовка может длиться в течение нескольких месяцев, как это случилось в 2007 году, когда сценаристы бастовали в течение 100 дней и нанесли отрасли ущерб на сумму $3 млрд. При этом помимо остановки выходов премьер телешоу, забастовка сценаристов отразится на работе по выходу новых сериалов и фильмов.

По словам представителей индустрии, даже в самих студиях признают, что сценаристы получают недостаточно денег за свою работу.