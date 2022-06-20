В США опасаются «гипотетического» вмешательства России в осенние выборы CNN: в Белом доме обеспокоены возможностью вмешательства России в осенние выборы

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Власти США обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в стране. При этом в Белом доме признали, что подобный сценарий носит «гипотетический» характер, сообщает телеканал CNN со ссылкой чиновников американской администрации.

Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчёркивали, что такое сценарий остаётся гипотетическим, — отмечает телеканал.

Собеседники телеканала предположили, что Россия могла бы демонстративно устроить несложную кибератаку как ответ на действия Запада в ситуации на Украине. Она усилила бы недоверие американцев к электоральной системе и углубила бы противоречия в обществе.

Аналитики предполагают, что успешная атака хакеров по взлому, к примеру, одной из многочисленных местных систем регистрации избирателей, получит огласку, чтобы её заметили. Позже в соцсетях должна начаться дискуссия о проблемах электоральной системы. Избирателей станут эмоционально накачивать перед выборами губернаторов некоторых штатов, в палату представителей и сенат.

Ранее стало известно, что 17 июня Минюст США заявил: он совместно с коллегами из Германии, Нидерландов и Великобритании уничтожил якобы находящуюся в России хакерскую сеть RSOCKS. По сообщению ведомства, «российский ботнет» взломал «миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру».