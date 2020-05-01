В США одобрили использование препарата «ремдесивир» против COVID-19

Препарат «ремдесивир» официально разрешили использовать при лечении COVID-19 в США. Соответствующее решение принял медицинский регулятор.
Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом, — объявил президент США Дональд Трамп.
Компания Gilead занимается производством «ремдесивир». Препарат был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола. Но тогда он не сумел доказать свою эффективность. Позднее его успешно использовали при лечении инфекций SARS и MERS,
Как писал NEWS.ru, учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию. Тест даёт результат уже в течение 10–15 минут. Он окрашивает линии на тест-полоске, что позволяет самостоятельно воспользоваться им без привлечения медперсонала.
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