В США одобрили использование препарата «ремдесивир» против COVID-19

https://static.news.ru/photo/e05f5cde-bf98-11e9-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Препарат «ремдесивир» официально разрешили использовать при лечении COVID-19 в США. Соответствующее решение принял медицинский регулятор.

Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом, — объявил президент США Дональд Трамп.

Компания Gilead занимается производством «ремдесивир». Препарат был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола. Но тогда он не сумел доказать свою эффективность. Позднее его успешно использовали при лечении инфекций SARS и MERS, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию. Тест даёт результат уже в течение 10–15 минут. Он окрашивает линии на тест-полоске, что позволяет самостоятельно воспользоваться им без привлечения медперсонала.