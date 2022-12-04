В США оценили возможность переговоров с Россией по Украине Блинкен заявил о невозможности переговоров с Россией без заинтересованности Москвы

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Переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире канала CBS. По его мнению, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.

Всегда есть ценность в дипломатии, если стороны, о которых идет речь, в данном случае Россия, действительно, заинтересованы в значимом дипломатическом взаимодействии. А то, что мы видим, по крайней мере, в последнее время, говорит об обратном, — сказал он.

Журнал Time ранее сообщил, что президент США Джо Байден подает сигналы украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что западные «добросердечные друзья» Зеленского, преследуя собственные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин по-прежнему открыт для переговоров ради обеспечения интересов и достижения целей страны. Он подчеркнул, что до начала спецоперации Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако взаимности от них не последовало.