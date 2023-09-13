В США оценили слова Зеленского о контрнаступлении «без счастливого конца» Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления ВСУ, сказав, что у него не будет счастливого конца, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, украинское наступление изначально было обречено на неудачу без достаточной поддержки военно-воздушных сил.

Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. <...> Теперь он винит во всем Запад, — сказал Джонсон.

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. 10 сентября президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.

По его словам, если Украине грозит «конфликт на истощение», то информацию о переходе украинской экономики на милитаризованные рельсы еще предстоит донести до граждан страны. Зеленский не пояснил, как это будет сделано. Президент Украины добавил, что он морально готов к такому переходу, но станет это обсуждать с украинцами, только когда слабость украинской экономики в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.