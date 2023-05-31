В США оценили отказ Европы от сотрудничества с Россией Хомский: из-за отказа сотрудничать с Россией Европу ожидает деиндустриализация

Фото: Martin Bialecki/dpa/Global Look Press

Ноам Хомский

Американский мыслитель Ноам Хомский заявил, что Европу может ожидать упадок, если она останется в орбите монопольного влияния США и не восстановит связи с Россией. При этом Москву он назвал для Брюсселя естественным экономическим партнером на востоке, сообщает РИА Новости.

Хомский считает, что Европе придется определиться — оставаться ли внутри системы с доминирующими США, что, скорее всего приведет ее к упаду и деиндустриализации.

Или подстроиться так или иначе под своего естественного экономического партнера на востоке, богатого минеральными ресурсами, в которых нуждается Европа, и обеспечивающего выход на прибыльный китайский рынок, — подчеркнул мыслитель.

Хомский указал на украинский конфликт, который, по его мнению, способствовал размежеванию между Россией и Европой. Он также стал «желанным подарком» для США, поскольку загнал Европу «в карман Вашингтона», добавил эксперт.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия будет представлять угрозу для Европы в течение десятилетия. Он добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к «более выгодной позиции».